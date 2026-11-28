Manchester United'da çöküş sürüyor! Old Trafford'da 4 gol yedi
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, sahasında ağırladığı Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Kırmızı Şeytanlar, 8 puanla küme düşme hattında yer alırken konuk ekip Brentford ise puanını 20'ye yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Brentford'u konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.
OLD TRAFFORD'DA 4 GOLLÜ MAĞLUBİYET
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 32. dakikalarda Callum Wilson, 82. dakikada Kristoffer Ajer ve 90+2. dakikada Kevin Schade kaydetti.
Bu sonuçla Manchester United 8 puanda kalırken Brentford ise puanını 20'ye yükseltti.
GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI
Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United, Ipswich Town galibiyetinin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da üç puana ulaşamadı.
12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ
Manchester United, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Kırmızı Şeytanlar, kalesinde ise 27 gol gördü.
KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKAMADI
Manchester United, 8 puan ve eksi 13 averajla Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın bir basamak üzerinde 9 puanlı Sunderland, son sırada ise 7 puanlı Crystal Palace bulunuyor.