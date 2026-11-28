Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United, Ipswich Town galibiyetinin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da üç puana ulaşamadı.

Bu sonuçla Manchester United 8 puanda kalırken Brentford ise puanını 20'ye yükseltti.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 32. dakikalarda Callum Wilson, 82. dakikada Kristoffer Ajer ve 90+2. dakikada Kevin Schade kaydetti.

Manchester United- Brentford maçı (EPA)

12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Kırmızı Şeytanlar, kalesinde ise 27 gol gördü.

KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKAMADI

Manchester United, 8 puan ve eksi 13 averajla Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın bir basamak üzerinde 9 puanlı Sunderland, son sırada ise 7 puanlı Crystal Palace bulunuyor.