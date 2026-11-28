Formula 1'de Katar Grand Prix'sinde ilk cep George Russell'ın
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Katar Grand Prix'sinin sıralama turlarında Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, pole pozisyonunu elde etti. Takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı. Katar Grand Prix'si 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'sine Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
SIRALAMA TURLARINA MERCEDES DAMGA VURDU
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 21,695 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.
Russell'ın 0,128 saniye gerisinde kalan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ise 0,480 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
KATAR GRAND PRIX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Katar Grand Prix'si 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.
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