Formula 1'de Katar Grand Prix'sinde ilk cep George Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Katar Grand Prix'sinin sıralama turlarında Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, pole pozisyonunu elde etti. Takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı. Katar Grand Prix'si 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.