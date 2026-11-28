Yeşil sahalarda şaşkına çeviren anlar! 90. dakikada elektrikli scooter ile sahaya girdi
Polonya 3. Ligi'nde oynanan Stal Stalowa Wola - Legia Varşova II karşılaşması, son dakikalarda yaşanan sıra dışı olayla gündeme geldi. Ev sahibi ekibin 3-2 önde olduğu mücadelenin 90. dakikasında elektrikli scooter ile sahaya giren bir taraftar, oyunun durmasına neden oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Polonya 3. Ligi'nde Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova II arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender rastlanan görüntüler yaşandı. Ev sahibi Stal Stalowa Wola'nın 3-2'lik üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90. dakikasında bir taraftar, elektrikli scooter ile sahaya girdi.
Karşılaşmanın en kritik anlarında yaşanan bu beklenmedik olay, futbolcuların ve tribündekilerin dikkatini çekti. Sahaya giren taraftarın scooter ile saha içerisinde ilerlemesi üzerine maçın hakemi oyunu durdurdu.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SCOOTERLI TARAFTARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Saha ihlalinin ardından güvenlik görevlileri, elektrikli scooter kullanan taraftarı durdurmak için harekete geçti. Görevlilerin saha içerisinde yaşanan kovalamacası, karşılaşmanın önüne geçen görüntüler arasında yer aldı.
Maçın son dakikalarında yaşanan sıra dışı olay, müsabakanın akışını kesintiye uğrattı.
SCOOTERLI SAHA İHLALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Karşılaşmanın yayın görüntülerine yansıyan olay, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Özellikle maçın son bölümünde yaşanan scooterlı saha ihlali, futbolseverlerin dikkatini çekti.
Sıra dışı anlara sahne olan mücadelede Stal Stalowa Wola, Legia Varşova II karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.