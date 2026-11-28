Yeşil sahalarda şaşkına çeviren anlar! 90. dakikada elektrikli scooter ile sahaya girdi

Polonya 3. Ligi'nde oynanan Stal Stalowa Wola - Legia Varşova II karşılaşması, son dakikalarda yaşanan sıra dışı olayla gündeme geldi. Ev sahibi ekibin 3-2 önde olduğu mücadelenin 90. dakikasında elektrikli scooter ile sahaya giren bir taraftar, oyunun durmasına neden oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.