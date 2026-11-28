Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği kadroda da yer alan Drogba, liderliği ve büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

2013 yılında Galatasaray'a transfer olan Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz ekibiyle dört Premier Lig ve dört İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşayan Drogba, 2012 yılında Chelsea'nin tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin başrolündeydi.

Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Didier Drogba, özellikle Chelsea formasıyla elde ettiği başarılarla dünya futboluna damga vurdu.

4. SAMUEL ETO'O

Afrika futbolunun efsane golcülerinden Samuel Eto'o, Barcelona ve Inter formalarıyla kazandığı kupalarla futbol tarihine geçti.

Barcelona ile iki, Inter ile bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu futbolcu, 2009 ve 2010 yıllarında iki farklı takımla üst üste üç kupa kazanma başarısı gösterdi.

Kamerun Milli Takımı ile iki Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Eto'o, dört kez Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.

2015 yılında Antalyaspor'a transfer olan yıldız futbolcu, gösterdiği golcü performansıyla dikkat çekti. Kamerunlu oyuncu, Türkiye kariyerinde Konyaspor forması da giydi.