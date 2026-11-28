Yapay zeka Süper Lig tarihinin en iyi 50 futbolcusunu seçti! İşte zirvedeki efsane
Süper Lig'de geçmişten günümüze dünya futboluna damga vuran birçok yıldız forma giydi. Dünya Kupası'nı kaldıran efsanelerden Şampiyonlar Ligi şampiyonlarına, gol krallarından Türk futbolunun unutulmaz isimlerine kadar birçok futbolcu hafızalara kazındı. Peki, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kim? Yapay zeka, hem Türkiye'deki hem de diğer kulüplerdeki kariyer başarılarını göz önünde bulundurarak Süper Lig tarihinin en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. İşte 50'den 1'e uzanan liste ve zirvedeki isimler...
Süper Lig, geçmişten günümüze yalnızca yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen futbolculara değil, dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarında şampiyonluk yaşamış yıldızlara da ev sahipliği yaptı.
Gheorghe Hagi, Roberto Carlos, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder ve Mohamed Salah gibi isimler, uluslararası kariyerlerinde elde ettikleri önemli başarıların ardından Türkiye'de forma giydi.
Bununla birlikte Metin Oktay, Lefter Küçükandonyadis, Alex de Souza, Hami Mandıralı ve Fernando Muslera gibi futbolcular da Süper Lig'deki performanslarıyla Türk futbol tarihine damga vurdu.
Yapay zeka tarafından Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcularını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
Futbolcuların mevkileri ve milliyetleri arasında ayrım yapılmazken farklı dönemlerde forma giyen oyuncular hem Türkiye'deki hem de uluslararası kariyerlerindeki başarılarına göre değerlendirildi.
Süper Lig'deki performans ve kalıcılık yüzde 35, diğer kulüplerdeki kariyer başarıları yüzde 30, bireysel yetenek ve ödüller yüzde 20, milli takım başarıları ve futbol tarihindeki etkileri ise yüzde 15 oranında dikkate alındı.
İşte merak edilen 50 kişilik o liste...
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50\. Edin Visca
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49\. Sergen Yalçın
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48\. Rıdvan Dilmen
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47\. Aykut Kocaman
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46\. Diego Lugano
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45\. Dusan Tadic
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44\. Guti
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43\. Jay-Jay Okocha
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42\. Nicolas Anelka
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41\. Dirk Kuyt
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40\. Hami Mandıralı