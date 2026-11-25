Beşiktaş'ı taşıyan uçak Batum'a iniş yapamadı! Rota Rize'ye çevrildi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde karşılaşacak Beşiktaş'ın yolculuğunda aksilik yaşandı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağın rotası Rize'ye çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta yolculuk sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum Havalimanı'na iniş yapamadı.
BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİN ROTASI RİZE'YE ÇEVRİLDİ
Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş planında değişikliğe gidildi. Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın Rize'ye iniş yapacağı öğrenildi.