Emre Mor futbola ara verdi! Sağlık sorunları nedeniyle kararını açıkladı
Eski milli futbolcu Emre Mor, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığını duyurdu. Hollanda ekibi NEC Nijmegen'in resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, sağlığına öncelik vermek istediğini belirterek geleceğe dair umudunu koruduğunu ifade etti.
Eski milli futbolcu Emre Mor, futbola ara verdiğini duyurdu. Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'in internet sitesi üzerinden bir açıklama paylaşan deneyimli futbolcu, sağlığına odaklanmak için futboldan uzaklaşmak istediğini söyledi.
Eski milli futbolcu Emre Mor, futbola ara verdiğini duyurdu. Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'in internet sitesi üzerinden bir açıklama paylaşan deneyimli futbolcu, sağlığına odaklanmak için futboldan uzaklaşmak istediğini söyledi.
"SAĞLIĞIMA ÖNCELİK VERMEM GEREKEN BİR NOKTAYA GELDİM"
Emre Mor açıklamasında, "Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı, profesyonel futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek benim için her şey demek. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı tanımam ve sağlığıma öncelik vermem gereken bir noktaya geldim." ifadelerini kullandı.
"UMUDUMU KORUYORUM"
29 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendime odaklanmak gibi zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin benim için neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum." ifadelerini kullandı.
"BUNU İYİ NİYETLE GÖRÜŞTÜK"
NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers ise şunları söyledi:
"Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz, birbirimize yardımcı olmak ve ona NEC'te yeteneğini sergileme fırsatı vermek amacıyla birlikte bu yolculuğa başladık. Ne yazık ki, Emre şu anda istediği performansı sergileyemeyeceğini belirtti. Bunu iyi niyetle görüştük ve sonuçta bunun her iki taraf için de en iyi çözüm olduğuna karar verdik. İnsan sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu durumda ve gelecekte başarılar diliyoruz."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Emre Mor, Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'le sözleşme imzalamıştı. Emre Mor, bu sezona iyi bir başlangıç yapmış ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ilk golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, NEC Nijmegen'de 7 maça çıktı.