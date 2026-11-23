Yeni otomobil keyfi 30 dakika sürdü! Genç kadın takla attı

İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce satın aldığı otomobille kaza yaptı. E-5 Karayolu'nda bir motosikletlinin kontrolsüz şekilde önüne çıktığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.