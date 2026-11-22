Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün OGC Nice ile oynanan Ligue 1 maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Desire Doue, ay sonundan önce ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.

Nice karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Doue (AAHaber Foto Arşiv)

KVARATSKHELIA DA AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI

Paris Saint-Germain'in bir diğer yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia da Barcelona ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında aynı sakatlığı yaşamıştı.

Gürcü futbolcu, ön çapraz bağlarının kopmasının ardından ameliyat edilmişti.