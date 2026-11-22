PSG'de Desire Doue şoku! Ön çapraz bağları koptu
ransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 21 yaşındaki Desire Doue'nin, OGC Nice karşılaşmasında sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Fransız kulübü, genç yıldızın ay sonundan önce ameliyat edileceğini duyurdu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki yıldızı Desire Doue, OGC Nice karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Sağ diz ön çapraz bağları kopan Fransız futbolcunun ay sonundan önce ameliyat edileceği açıklandı.
PSG'nin 3-2 kazandığı karşılaşmada sakatlanan Doue, oyuna devam edemeyerek sahadan ayrıldı.
FRANSIZ KULÜBÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA
Paris Saint-Germain, genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün OGC Nice ile oynanan Ligue 1 maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Desire Doue, ay sonundan önce ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.
KVARATSKHELIA DA AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI
Paris Saint-Germain'in bir diğer yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia da Barcelona ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında aynı sakatlığı yaşamıştı.
Gürcü futbolcu, ön çapraz bağlarının kopmasının ardından ameliyat edilmişti.