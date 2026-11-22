MotoGP'de Marc Marquez 8. kez dünya şampiyonu oldu!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu İspanyol pilot Marc Marquez oldu. Sezonun 21. yarışı Portekiz Grand Prix'sini Aprilia'nın İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazanırken mücadeleyi 8. sırada tamamlayan Marquez, bitime bir yarış kala 8. dünya şampiyonluğunu ilan etti.