MotoGP'de Marc Marquez 8. kez dünya şampiyonu oldu!
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu İspanyol pilot Marc Marquez oldu. Sezonun 21. yarışı Portekiz Grand Prix'sini Aprilia'nın İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazanırken mücadeleyi 8. sırada tamamlayan Marquez, bitime bir yarış kala 8. dünya şampiyonluğunu ilan etti.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu İspanyol pilot Marc Marquez oldu.
PORTEKİZ'DE ZAFER MARCO BEZZECCHI'NİN
Portekiz'in Portimao kentinde bulunan 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen yarışı Bezzecchi, 41 dakika 30.802 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 3.845 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.
SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise Bezzecchi'nin 5.711 saniye arkasında üçüncü olarak podyumu tamamladı.
MARC MARQUEZ 8. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Portekiz Grand Prix'sini 8. sırada tamamlayan Marc Marquez, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
İspanyol pilot, 2026 sezonunda elde ettiği bu başarıyla MotoGP kariyerinin 8. dünya şampiyonluğuna ulaştı.
SEZONUN SON YARIŞI VALENCIA'DA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun son yarışı olan Valencia Grand Prix'si, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU SEZONU KAPATMIŞTI
Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından omzundan sakatlanarak sezonu kapatmıştı.