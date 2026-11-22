Kasımpaşa-Alanyaspor maçında son sözü Benedyczak söyledi!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 tamamlanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Benedyczak kaydetti. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 23'e yükseltirken Alanyaspor 12 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetirken yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı yaptı.
Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol ve Benedyczak ilk 11'iyle başladı.
Corendon Alanyaspor ise sahaya Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan ve Ui-Jo ilk 11'iyle çıktı.
MAÇTAN NOTLAR
27. dakikada Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Baldursson, Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, pozisyonun ardından Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.
29. dakikada penaltı atışını kullanan Benedyczak, kaleciyi ters köşeye yatırarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.
44. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Hajradinovic'in sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Makouta'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Hagi kafayla vurdu. Kaleci Gianniotis'in kurtarışının ardından Yusuf Özdemir'in çevirdiği top, Rak-Sakyi'nin eline çarptı. Hakem, pozisyonun ardından Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Ali Yavuz Kol'un sağ kanattan yaptığı ortaya Winck sert bir kafa vuruşu yaptı. Top, sol direğin yanından auta çıktı.
64. dakikada Hagi'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yusuf Özdemir'in sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
90. dakikada Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya savunmadan ileri çıkan Ilie kafayla vurdu. Top, üst direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
90+2. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Benedyczak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Benedyczak, Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren isim oldu.
KASIMPAŞA PUANINI 23'E YÜKSELTTİ
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi Kasımpaşa puanını 23'e yükseltirken Corendon Alanyaspor 12 puanda kaldı.
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: