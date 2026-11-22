Corendon Alanyaspor ise sahaya Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan ve Ui-Jo ilk 11'iyle çıktı.

Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol ve Benedyczak ilk 11'iyle başladı.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetirken yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

27. dakikada Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Baldursson, Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, pozisyonun ardından Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanan Benedyczak, kaleciyi ters köşeye yatırarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Hajradinovic'in sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Makouta'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Hagi kafayla vurdu. Kaleci Gianniotis'in kurtarışının ardından Yusuf Özdemir'in çevirdiği top, Rak-Sakyi'nin eline çarptı. Hakem, pozisyonun ardından Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Ali Yavuz Kol'un sağ kanattan yaptığı ortaya Winck sert bir kafa vuruşu yaptı. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Hagi'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yusuf Özdemir'in sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

90. dakikada Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya savunmadan ileri çıkan Ilie kafayla vurdu. Top, üst direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Benedyczak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Benedyczak, Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren isim oldu.