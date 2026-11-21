Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı! Ali Sowe'dan duble
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip, Ali Sowe'un attığı iki golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
11. dakika: Çaykur Rizespor'da Laçi'nin pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda kaleci Lafont, köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi.
19. dakika: Çaykur Rizespor öne geçti. Taylan'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ali Sowe, dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
21. dakika: Dia Saba'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Zafer, topu son anda kornere çeldi.
33. dakika: Dia Saba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Orban'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, direğin dibinden auta çıktı.
54. dakika: Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Laçi'nin pasında kaleci Lafont'un kalesinden açıldığını gören Ali Sowe, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
60. dakika: Dia Saba'nın uzak mesafeden sol ayağıyla çektiği sert şutta kaleci Zafer gole izin vermedi.
76. dakika: Umut Meraş'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Zafer, topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.
ÇAYKUR RİZESPOR 9. SIRAYA YÜKSELDİ
Amed Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, puanını 17'ye yükselterek 9. sıraya çıktı. Karadeniz temsilcisi, 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanla 3. sırada kaldı. Galatasaray 31 puanla liderliğini sürdürürken Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada yer aldı.