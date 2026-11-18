Real Madrid, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Arda Güler'in geleceğine ilişkin resmi açıklama yaptı. İspanyol kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Arda Güler Real Madrid ile olan sözleşmesini uzattı (Reuters)

İŞTE O AÇIKLAMA

"Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı; bu anlaşma sayesinde Arda Güler, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde kalacak. Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katılmıştı. Kulübümüzün formasını giydiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 şampiyonluk kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası. Türkiye Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, bugüne kadar milli takımda 38 maça çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayında, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülünü aldı."