Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 6 maçlık serüveninde Arda Güler performansıyla öne çıktı. Belçika karşısında frikikten gol atan, Fransa maçında ise asist yapan 21 yaşındaki yıldız, 23 şut, 11 şut pası ve 13 başarılı çalımla dikkat çekti. Real Madridli futbolcu, birçok istatistikte ay-yıldızlı ekibin öne çıkan ismi oldu. İşte detaylar...
Türkiye, Uluslar A Ligi 6. haftasında Fransa ile karşılaştı. Grubun son maçında deplasmanda güçlü rakibine konuk olan ay-yıldızlılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve grup aşamasını puan alamadan son sırada noktaladı.
ARDA GÜLER ULUSLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 6 maçlık serüveninde Arda Güler, ortaya koyduğu performansla öne çıktı. Belçika karşısında frikikten gol atan, Fransa deplasmanında ise asist yapan 21 yaşındaki yıldız, hücumdaki etkinliği ve bireysel istatistikleriyle dikkat çekti.
MİLLİ TAKIM'IN KÖTÜ KARNESİ
UEFA Uluslar A Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıkan Türkiye, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, ilk 4 maçına Vincenzo Montella yönetiminde çıkarken son 2 karşılaşmada teknik direktörlük görevini Sergen Yalçın üstlendi.
BELÇİKA KARŞISINDA FRİKİKTEN SAHNEYE ÇIKTI
A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Arda Güler, frikikten attığı golle takımının skoruna katkı sağladı. Türkiye'nin 2-1 mağlup olduğu mücadelede genç futbolcunun kaydettiği gol, bireysel performansının öne çıkan anlarından biri oldu.
İşte Arda Güler'in müthiş frikik golü...
FRANSA DEPLASMANINDA ASİSTİNİ YAPTI
Arda Güler, Fransa karşısında da skora doğrudan katkı sağladı. Genç yıldızın yaptığı ortada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla bulduğu gol, Türkiye'nin deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmada belirleyici anlardan biri oldu.
İşte Arda Güler'in yaptığı asist...