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Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 6 maçlık serüveninde Arda Güler performansıyla öne çıktı. Belçika karşısında frikikten gol atan, Fransa maçında ise asist yapan 21 yaşındaki yıldız, 23 şut, 11 şut pası ve 13 başarılı çalımla dikkat çekti. Real Madridli futbolcu, birçok istatistikte ay-yıldızlı ekibin öne çıkan ismi oldu. İşte detaylar...

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 1

Türkiye, Uluslar A Ligi 6. haftasında Fransa ile karşılaştı. Grubun son maçında deplasmanda güçlü rakibine konuk olan ay-yıldızlılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve grup aşamasını puan alamadan son sırada noktaladı.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 2

ARDA GÜLER ULUSLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 6 maçlık serüveninde Arda Güler, ortaya koyduğu performansla öne çıktı. Belçika karşısında frikikten gol atan, Fransa deplasmanında ise asist yapan 21 yaşındaki yıldız, hücumdaki etkinliği ve bireysel istatistikleriyle dikkat çekti.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 3

MİLLİ TAKIM'IN KÖTÜ KARNESİ

UEFA Uluslar A Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıkan Türkiye, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, ilk 4 maçına Vincenzo Montella yönetiminde çıkarken son 2 karşılaşmada teknik direktörlük görevini Sergen Yalçın üstlendi.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 4

BELÇİKA KARŞISINDA FRİKİKTEN SAHNEYE ÇIKTI

A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Arda Güler, frikikten attığı golle takımının skoruna katkı sağladı. Türkiye'nin 2-1 mağlup olduğu mücadelede genç futbolcunun kaydettiği gol, bireysel performansının öne çıkan anlarından biri oldu.

İşte Arda Güler'in müthiş frikik golü...

ARDA GÜLER'DEN ENFES FRİKİK! BELÇİKA KARŞISINDA 1-0 ÖNDEYİZ
Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 5

FRANSA DEPLASMANINDA ASİSTİNİ YAPTI

Arda Güler, Fransa karşısında da skora doğrudan katkı sağladı. Genç yıldızın yaptığı ortada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla bulduğu gol, Türkiye'nin deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmada belirleyici anlardan biri oldu.

İşte Arda Güler'in yaptığı asist...

GOL | FRANSA 2-1 TÜRKİYE: ABDÜLKERİM SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI!
Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 6

MİLLİ TAKIMIN ZİRVESİNDE

Real Madrid forması giyen Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 6 maçlık periyotta toplam 23 şut çekti. Bu istatistikle A Milli Takım'ın en fazla şut deneyen futbolcusu olan 21 yaşındaki yıldız, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 7

11 ŞUT PASI VE 7 İSABETLİ ORTA

Arda Güler, gol yollarındaki etkinliğinin yanı sıra takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da öne çıktı. Genç futbolcu, turnuva boyunca 11 şut pası verirken 7 isabetli orta yaptı. Hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Arda, pas kalitesiyle dikkat çekti.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 8

CEZA SAHASINDA ETKİLİ OYUN

A Milli Takım'ın hücumdaki etkili isimlerinden Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde rakip ceza sahasında 26 kez topla buluştu. Genç yıldız, ileri uçtaki hareketliliği ve hücum pozisyonlarına katılımıyla takımının gol arayışlarında önemli rol oynadı.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 9

BAŞARILI ÇALIMLA DİKKAT ÇEKTİ

Teknik kapasitesiyle öne çıkan Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarda 13 başarılı çalıma imza attı. Rakip savunmaları zorlayan genç futbolcu, bire bir mücadelelerdeki performansıyla ay-yıldızlı ekibin hücum gücüne katkı sağladı.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 10

HERKES ONUN PEŞİNDE

Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde yalnızca hücum istatistikleriyle değil, fiziksel mücadelelerdeki performansıyla da öne çıktı. Genç futbolcu, 47 ikili mücadele kazanırken 27 kez rakiplerinin faulüne maruz kaldı.

Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik 11

MİLLİ TAKIMDA 6 FARKLI İSİM SKORA KATKI SAĞLADI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi serüveninde Arda Güler ile birlikte toplam 6 futbolcu skora katkı sağladı. Arda, Belçika karşısında gol atıp Fransa maçında asist yaparken Barış Alper Yılmaz, Aral Şimşir ve Abdülkerim Bardakcı birer gol kaydetti. Oğuz Aydın ve Eren Elmalı ise birer asist yaptı. Fransa karşılaşmasında 7 kurtarış gerçekleştiren Berke Özer de performansıyla öne çıktı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi
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Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol Avrupa'yı salladı! Manşetlerde Messi benzetmesi
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