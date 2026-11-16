Milli Takım'da Arda Güler fırtınası! Uluslar Ligi'ne damga vuran istatistik

MİLLİ TAKIMIN ZİRVESİNDE Real Madrid forması giyen Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 6 maçlık periyotta toplam 23 şut çekti. Bu istatistikle A Milli Takım'ın en fazla şut deneyen futbolcusu olan 21 yaşındaki yıldız, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

11 ŞUT PASI VE 7 İSABETLİ ORTA Arda Güler, gol yollarındaki etkinliğinin yanı sıra takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da öne çıktı. Genç futbolcu, turnuva boyunca 11 şut pası verirken 7 isabetli orta yaptı. Hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Arda, pas kalitesiyle dikkat çekti.

CEZA SAHASINDA ETKİLİ OYUN A Milli Takım'ın hücumdaki etkili isimlerinden Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde rakip ceza sahasında 26 kez topla buluştu. Genç yıldız, ileri uçtaki hareketliliği ve hücum pozisyonlarına katılımıyla takımının gol arayışlarında önemli rol oynadı.

BAŞARILI ÇALIMLA DİKKAT ÇEKTİ Teknik kapasitesiyle öne çıkan Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarda 13 başarılı çalıma imza attı. Rakip savunmaları zorlayan genç futbolcu, bire bir mücadelelerdeki performansıyla ay-yıldızlı ekibin hücum gücüne katkı sağladı.

HERKES ONUN PEŞİNDE Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde yalnızca hücum istatistikleriyle değil, fiziksel mücadelelerdeki performansıyla da öne çıktı. Genç futbolcu, 47 ikili mücadele kazanırken 27 kez rakiplerinin faulüne maruz kaldı.