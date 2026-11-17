TSK Spor Gücü'nden Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda büyük başarı!

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü sporcuları, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz, organizasyonun en iyi dövüşçüsü seçilerek "Best Fighter" kupasının da sahibi oldu.