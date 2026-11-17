TSK Spor Gücü'nden Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda büyük başarı!
Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü sporcuları, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz, organizasyonun en iyi dövüşçüsü seçilerek "Best Fighter" kupasının da sahibi oldu.
Kuzey Makedonya'da 6-14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü sporcuları önemli başarılara imza attı. 41 ülkeden 1191 sporcunun katıldığı organizasyonda 103 sporcuyla mücadele eden Türk Milli Takımı bünyesindeki TSK Spor Gücü sporcuları, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti.
TSK SPOR GÜCÜ'NDEN 3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden TSK Spor Gücü sporcularından üçü, kategorilerinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Öğretmen Üsteğmen Zeliha Doğan Gülen, 52 kilogram Low Kick kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz, 67 kilogram Low Kick kategorisinde altın madalya kazanırken, Subay Adayı Asuman Cıglıoğlu da 60 kilogram Full Contact kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
2 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA DAHA
Şampiyonada TSK Spor Gücü sporcuları, altın madalyaların yanı sıra 2 gümüş ve 2 bronz madalya daha kazandı.
Piyade Teğmen Emirhan Akyapı, 69 kilogram Kick Light kategorisinde Avrupa ikincisi olurken, Harbiyeli Songül Gözel de 56 kilogram Full Contact kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Öğretmen Üsteğmen Nagihan Kalyoncu Karakuş, 70 kilogram üstü Kick Light kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Harbiyeli Edanur Uludağ ise 50 kilogram Light Contact kategorisinde bronz madalya kazandı.
EMRE KORKMAZ'A "BEST FIGHTER" KUPASI
Şampiyonada 67 kilogram Low Kick kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz, bir başarıya daha imza attı.
Korkmaz, organizasyonun en iyi dövüşçüsü seçilerek "Best Fighter" kupasını kazandı.