Liglere verilen arada Rusya ile Venezuela hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, mücadeleye ilk 11'de başladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ

Batrakov'un yaşadığı sakatlık, Galatasaraylı taraftarlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu. Genç yıldızın durumu sosyal medyada da gündem oldu.