Galatasaraylı taraftarların yüreği ağzına geldi! Batrakov sakatlık yaşadı
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya ile Venezuela arasında oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşadı. İkili mücadele sonrası yerde kalan genç futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Batrakov'un son durumu sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
MİLLİ MAÇTA KORKUTAN ANLAR
Liglere verilen arada Rusya ile Venezuela hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, mücadeleye ilk 11'de başladı.
BATRAKOV YERDE KALDI
Karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadelede temas yaşayan Batrakov, sakatlık geçirerek yerde kaldı. Genç futbolcunun yardımına sağlık ekipleri yetişti.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Saha kenarında tedavisi yapılan 21 yaşındaki futbolcu, müdahalenin ardından yeniden oyuna döndü.
GALATASARAYLI TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ
Batrakov'un yaşadığı sakatlık, Galatasaraylı taraftarlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu. Genç yıldızın durumu sosyal medyada da gündem oldu.
70. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Tedavisinin ardından karşılaşmaya devam eden Batrakov, 70. dakikada yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.