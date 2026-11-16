20 yaşında tarihe geçti! Kerem Kazaz'dan üst üste üçüncü şampiyonluk
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Kerem Kazaz, sezonun son yarışı İstanbul Rallisi'ne 23 puan geride başlamasına rağmen şampiyonluğa ulaştı. Henüz 20 yaşındaki Team Petrol Ofisi pilotu, üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, henüz 20 yaşında üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu oldu.
Sezonun son yarışı İstanbul Rallisi'ne liderin 23 puan gerisinde başlayan genç pilot, zorlu geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Teknik sorunlar, sakatlığı nedeniyle katılamadığı yarış ve yaşadığı puan kayıplarına rağmen mücadelesini sürdüren Kazaz, sezonun son yarışında sergilediği performansla yeniden zirveye çıktı.
20 YAŞINDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK
Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz, 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi'nde tarihi bir başarı elde etti. Genç pilot, yardımcı pilotu Ross Whittock ile sezonun son yarışını kazanarak 2026 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'na ulaştı.
2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste üç kez şampiyon olan Kazaz, henüz 20 yaşında Türk otomobil sporları tarihine en genç şampiyon olarak adını yazdırdı.
Genç pilot, hızı ve yeteneğinin yanı sıra zorlu koşullara rağmen sürdürdüğü mücadeleyle de dikkat çekti.
23 PUAN GERİDEN GELEREK ZİRVEYE ÇIKTI
Şampiyonanın 7. ve son ayağı olan İstanbul Rallisi, sezonun en kritik mücadelesine sahne oldu.
Son yarış öncesinde Uğur Soylu 127 puanla şampiyona liderliğini sürdürürken Kerem Kazaz, 104 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Liderin 23 puan gerisinde İstanbul'a gelen genç pilot, şampiyonluk hedefiyle başladığı yarışta üstün bir performans ortaya koydu.
İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 10 özel etaptan oluşan rallide Kazaz, ilk günden itibaren yarışın kontrolünü eline aldı.
RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI
İlk günü en yakın rakibinin 55,1 saniye önünde lider tamamlayan Kerem Kazaz, ikinci gün de temposunu koruyarak finişe ulaştı.
Kazaz ve yardımcı pilotu Ross Whittock, İstanbul Rallisi'ni en yakın rakiplerinin 2 dakika 39,7 saniye önünde tamamlayarak sezonun son yarışını kazandı.
Bu sonuçla üst üste üçüncü Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu elde eden Kazaz, Genç Pilotlar kategorisinde de birinciliğe ulaştı.