Teknik sorunlar, sakatlığı nedeniyle katılamadığı yarış ve yaşadığı puan kayıplarına rağmen mücadelesini sürdüren Kazaz, sezonun son yarışında sergilediği performansla yeniden zirveye çıktı.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, henüz 20 yaşında üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu oldu.

Kerem Kazaz (A Haber Foto Arşiv)

20 YAŞINDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz, 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi'nde tarihi bir başarı elde etti. Genç pilot, yardımcı pilotu Ross Whittock ile sezonun son yarışını kazanarak 2026 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'na ulaştı.

2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste üç kez şampiyon olan Kazaz, henüz 20 yaşında Türk otomobil sporları tarihine en genç şampiyon olarak adını yazdırdı.

Genç pilot, hızı ve yeteneğinin yanı sıra zorlu koşullara rağmen sürdürdüğü mücadeleyle de dikkat çekti.