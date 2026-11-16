Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi! Resmi imzalar atıldı

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik adam, yeni takımının başında ilk maçına eski ekibi Gençlerbirliği karşısında çıkacak.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

VOLKAN DEMİREL RESMİ İMZAYI ATTI Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz"

İLK RAKİBİ ESKİ TAKIMI GENÇLERBİRLİĞİ

Volkan Demirel, Gaziantep FK'nın başındaki ilk sınavını 21 Kasım Cumartesi günü verecek. Deneyimli teknik adam, yeni takımıyla ilk maçında eski ekibi Gençlerbirliği'ne deplasmanda konuk olacak.