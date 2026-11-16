Fenerbahçe'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, milli takım kariyerini noktaladığını resmen duyurdu. 135 maçta attığı 94 golle Belçika tarihinin en skorer ismi unvanını elinde bulunduran 33 yaşındaki yıldız, 16 yıllık serüvenine veda ederken duygusal bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, milli takımı bıraktığını açıkladı.



ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklamada bulunan 33 yaşındaki Lukaku, "16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim. Aklınıza gelebilecek tüm duyguları yaşadım. Her zaman minnettar kalacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni zorladıkları ve takıma katkı sağlamam için bana güvendikleri için tüm antrenörlerime de teşekkür ederim. Güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım. Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Kariyerime huzur içinde nokta koyuyorum." ifadelerini kullandı.



Belçika Milli Takımı tarihinin en skorer oyuncusu Lukaku, çıktığı 135 maçta 94 gol kaydetti.