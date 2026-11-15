Beşiktaş, Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 7. yenilgisini yaşadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti.
İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise 7. yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 45-27'lik skorla gitti.
Üçüncü periyotta toparlanan Bursaspor Basketbol, aradaki farkı azaltarak son çeyreğe 55-50 geride girdi.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, mücadeleden 76-71 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ta Zizic ve Brown, 14'er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu. Metecan Birsen 11, Furkan Korkmaz ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Bursaspor Basketbol'da 24 sayı kaydeden Taylor, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.