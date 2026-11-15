Beşiktaş, Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 7. yenilgisini yaşadı.