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Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, 46 yaşında sahalara geri döndü. Brezilyalı efsane, 11 yıl aradan sonra İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna'nın Forli ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı. 2005 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Ronaldinho'nun dönüşü, futbol dünyasında büyük ilgi gördü.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 1

Dünya futboluna damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho, 46 yaşında yeşil sahalara geri döndü.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 2

Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen efsane futbolcu, 11 yıl aradan sonra İtalya Serie C'de mücadele eden Ravenna'nın kadrosunda yer aldı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 3

11 YIL SONRA İLK 11'DE

Son resmi karşılaşmasına 26 Eylül 2015'te Brezilya ekibi Fluminense formasıyla çıkan Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra yeniden resmi bir maçın ilk 11'ine yazıldı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 4

RAVENNA-FORLI MAÇINDA RONALDINHO HEYECANI

İtalya'nın üçüncü futbol ligi Serie C'de mücadele eden Ravenna, ligin 14. haftasında Forli'yi konuk etti.

15 Kasım Pazar günü Bruno Benelli Stadı'nda oynanan karşılaşma, İtalya saatiyle 17.30'da, Türkiye saatiyle 19.30'da başladı.

Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Brezilyalı yıldızı ilk 11'de görevlendirdi.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 5

RAVENNA ZİRVE TAKİBİNDE

Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna, geride kalan 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Rakip fileleri 25 kez havalandıran ve kalesinde 8 gol gören İtalyan ekibi, topladığı 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ravenna, Forli karşısında galibiyet ararken Ronaldinho'nun dönüşü de karşılaşmaya olan ilgiyi artırdı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 6

RONALDINHO İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Ravenna yönetimi, Ronaldinho'nun sahalara dönüşü için özel hazırlıklar yaptı. Bruno Benelli Stadı'na Brezilyalı yıldızın onuruna R10 adı verilen geçici bir tribün kuruldu.

Ronaldinho'nun dönüşüne özel olarak düzenlenen karşılaşmaya dünyanın farklı ülkelerinden basın mensupları da ilgi gösterdi.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 7

FUTBOL TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Kariyerinde Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain formalarını giyen Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 8

2005 yılında Ballon d'Or ödülüne layık görülen yıldız futbolcu, Barcelona ile 2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada 9

2013 yılında Atletico Mineiro formasıyla Copa Libertadores kupasını da kazanan Ronaldinho, futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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