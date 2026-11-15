Ronaldinho futbola geri döndü! 46 yaşında Ravenna formasıyla sahada
Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, 46 yaşında sahalara geri döndü. Brezilyalı efsane, 11 yıl aradan sonra İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna'nın Forli ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı. 2005 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Ronaldinho'nun dönüşü, futbol dünyasında büyük ilgi gördü.
Dünya futboluna damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho, 46 yaşında yeşil sahalara geri döndü.
Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen efsane futbolcu, 11 yıl aradan sonra İtalya Serie C'de mücadele eden Ravenna'nın kadrosunda yer aldı.
11 YIL SONRA İLK 11'DE
Son resmi karşılaşmasına 26 Eylül 2015'te Brezilya ekibi Fluminense formasıyla çıkan Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra yeniden resmi bir maçın ilk 11'ine yazıldı.
RAVENNA-FORLI MAÇINDA RONALDINHO HEYECANI
İtalya'nın üçüncü futbol ligi Serie C'de mücadele eden Ravenna, ligin 14. haftasında Forli'yi konuk etti.
15 Kasım Pazar günü Bruno Benelli Stadı'nda oynanan karşılaşma, İtalya saatiyle 17.30'da, Türkiye saatiyle 19.30'da başladı.
Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Brezilyalı yıldızı ilk 11'de görevlendirdi.
RAVENNA ZİRVE TAKİBİNDE
Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna, geride kalan 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Rakip fileleri 25 kez havalandıran ve kalesinde 8 gol gören İtalyan ekibi, topladığı 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Ravenna, Forli karşısında galibiyet ararken Ronaldinho'nun dönüşü de karşılaşmaya olan ilgiyi artırdı.