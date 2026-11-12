CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlanıyor. İlk 4 maçında puan alamayan ay-yıldızlılar, Belçika karşısında kötü gidişe son vererek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetiyor. Milliler, grup mücadelesindeki son maçını ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Barış Alper, İsmail, Orkun, Arda, Yunus, Oğuz, Enes
Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11 AÇIKLAMASI
UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 5. maçında A Mili Takımımız, Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in son durumunu da açıkladı. İşte o sözler...
MİLLİLERE İZMİR'DE BÜYÜK DESTEK!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'yı konuk etmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımımıza taraftarlardan büyük destek geldi. İzmir'deki kritik mücadele öncesinde ay-yıldızlı taraftarlar, millilerin kamp yaptığı otelin önünde coşkulu bir şekilde takımlarını bekledi.
SERGEN YALÇIN İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başındaki ilk sınavını Belçika karşısında veriyor.
Yalçın yönetimindeki milliler, İzmir'de sahaya çıkarak mağlubiyet serisini sonlandırmak ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör oldu.
A MİLLİ TAKIM 659'UNCU MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkıyor.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 658 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 247 yenilgi aldı.