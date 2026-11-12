UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'yı konuk etmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımımıza taraftarlardan büyük destek geldi. İzmir'deki kritik mücadele öncesinde ay-yıldızlı taraftarlar, millilerin kamp yaptığı otelin önünde coşkulu bir şekilde takımlarını bekledi.

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 5. maçında A Mili Takımımız, Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in son durumunu da açıkladı. İşte o sözler...

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

Yalçın yönetimindeki milliler, İzmir'de sahaya çıkarak mağlubiyet serisini sonlandırmak ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör oldu.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

A MİLLİ TAKIM 659'UNCU MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkıyor.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 658 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 247 yenilgi aldı.