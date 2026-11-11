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TFF disipline sevk edilen kulüpleri açıkladı! Listede büyük takımlar da var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TFF disipline sevk edilen kulüpleri açıkladı! Listede büyük takımlar da var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9, Trendyol 1. Lig'den ise 6 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bu kapsamda listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bandırmaspor, Batman Petrolspor, Boluspor, Bursaspor ve Muğlaspor da disipline gönderildi.

Bursaspor'da başkan Enes Çelik, idareci Furkan Akın ve teknik direktör Mustafa Er, Boluspor'da başkan Erdal Bayrak ve yönetici Volkan Serin ile Bodrum FK oyuncusu Vincent Aboubakar da disipline sevk edildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu A SpordaTFF Başkanı Hacıosmanoğlu A Sporda TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU A SPOR'DA
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