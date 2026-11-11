TFF disipline sevk edilen kulüpleri açıkladı! Listede büyük takımlar da var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9, Trendyol 1. Lig'den ise 6 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bu kapsamda listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var.