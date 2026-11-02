Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'daki teknik direktör tercihinden Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"SERGEN YALÇIN'I ARADIK VE GELDİ"

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilme sürecini değerlendiren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."

Teknik direktör tercihinde kendi iradeleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak."

KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Kenan Yıldız'a ilişkin iddiaları da değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.