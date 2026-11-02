TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında konuştu. Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilme sürecini anlatan Hacıosmanoğlu, “Atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak” dedi. EURO 2032 hazırlıklarına da değinen Hacıosmanoğlu, “İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur” şeklinde konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'daki teknik direktör tercihinden Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
"SERGEN YALÇIN'I ARADIK VE GELDİ"
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilme sürecini değerlendiren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."
Teknik direktör tercihinde kendi iradeleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak."
KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI
Kenan Yıldız'a ilişkin iddiaları da değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
"HERKES BİRBİRİNE SARILACAK"
A Milli Takım'da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir" dedi.
"TFF TARİHİNDE YOK"
UEFA Başkanı ile ilişkilerine değinen Hacıosmanoğlu, "TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye" ifadelerini kullandı.
ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ İÇİN TARİH VERDİ
Çipli top teknolojisine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu, "Çipli top teknolojisi ikinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek. Toplar hazır, altyapısı üzerine çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.
ANTHONY TAYLOR'IN RAPORUNU ANLATTI
Anthony Taylor'ın Türk hakemliğine ilişkin çalışmalarına değinen Hacıosmanoğlu, "Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum" dedi.
Taylor'ın hakemlerin saha içindeki performansına ilişkin değerlendirmelerini de aktaran Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Taylor'ın 'Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar' diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor."