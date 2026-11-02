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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında konuştu. Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilme sürecini anlatan Hacıosmanoğlu, “Atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak” dedi. EURO 2032 hazırlıklarına da değinen Hacıosmanoğlu, “İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur” şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'daki teknik direktör tercihinden Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN BAHİS SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

"SERGEN YALÇIN'I ARADIK VE GELDİ"

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilme sürecini değerlendiren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."

Teknik direktör tercihinde kendi iradeleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak."

KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Kenan Yıldız'a ilişkin iddiaları da değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi - 1

"HERKES BİRBİRİNE SARILACAK"

A Milli Takım'da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir" dedi.

"TFF TARİHİNDE YOK"

UEFA Başkanı ile ilişkilerine değinen Hacıosmanoğlu, "TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi - 2

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ İÇİN TARİH VERDİ

Çipli top teknolojisine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu, "Çipli top teknolojisi ikinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek. Toplar hazır, altyapısı üzerine çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ANTHONY TAYLOR'IN RAPORUNU ANLATTI

Anthony Taylor'ın Türk hakemliğine ilişkin çalışmalarına değinen Hacıosmanoğlu, "Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum" dedi.

Taylor'ın hakemlerin saha içindeki performansına ilişkin değerlendirmelerini de aktaran Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Taylor'ın 'Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar' diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi - 3

"3 HAFTADIR DAHA AZ HAKEM HATASI OLUYOR"

Hakem hatalarının son haftalarda azaldığını belirten Hacıosmanoğlu, genç hakemlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ligde hakem hataları azaldı. 3 haftadır daha az hakem hatası oluyor. Herkes bu işin düzelmesini istiyor. Genç jenerasyon hakemlere destek olmamız gerekiyor. Anthony Taylor ve TFF bunu tek başına yapamaz. Futbol ailesiyle birlikte hepimizin istemesi ve destek olması gerekiyor. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım."

BAHİS SORUŞTURMASINDA 448 KİŞİ SEVK EDİLDİ

Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, sevk ve ceza süreçlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık. Çoğu insan 'Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk' diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz! Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi - 4

"KENDİ TAKIMI ÖNDEYKEN RAKİBİNE BAHİS OYNAMIŞ"

Bahis soruşturmasında karşılaştıkları dikkat çekici bir örneği paylaşan Hacıosmanoğlu, bir Süper Lig kulübü yöneticisinin kendi takımının aleyhine bahis oynadığını belirterek şunları söyledi:

"301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahsi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık. Süper Lig'den bu. Etik Kurulu'na sevk edeceğiz. Ceza almayacak manası taşımıyor."

Söz konusu durumların Etik Kurulu tarafından inceleneceğini belirten Hacıosmanoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!"

YAYIN İHALESİNDE HEDEF 400 MİLYON DOLAR

Yayın ihalesine ilişkin takvimi açıklayan Hacıosmanoğlu, ihalenin 30 Kasım'da yapılacağını ve yaklaşık 400 milyon dolarlık gelir beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak. İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Sergen Yalçın mesajı: Aradık ve geldi - 5

"İTALYA STATLARI YETİŞTİREMEZSE TÜRKİYE TEK BAŞINA EV SAHİBİ OLUR"

EURO 2032 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin turnuvaya ev sahipliği yapabilecek tesislere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"EURO 2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz. İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok. Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var."

"7 HAKEM BANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Görevinden ayrılmayı düşünmediğini belirten Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının basına sızdığını ve 7 hakemin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu, "Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin. Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu" dedi.

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