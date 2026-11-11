Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, hafif kalça sakatlığı nedeniyle A Millî Takım ile oynanacak karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli santrforun İtalya maçına yetiştirilmesi hedeflenirken, sağlık durumunun cuma günü yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, hafif kalça sakatlığı nedeniyle Türkiye maçının kadrosundan çıkarıldı. Belçika Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki santrforun tedavisini en iyi koşullarda sürdürebilmesi için ülkede bırakıldığını açıkladı.

LUKAKU TÜRKİYE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de A Millî Futbol Takımı'na konuk olacak Belçika'da Lukaku, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun tedavisinin Belçika'da sürdürüleceği belirtildi.

İTALYA MAÇI İÇİN DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Belçika sağlık heyetinin Lukaku'yu İtalya maçına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Yıldız futbolcunun yerine kadroya başka bir oyuncunun dahil edilmeyeceği, sağlık durumunun ise cuma günü yeniden değerlendirileceği kaydedildi.