Galatasaray'dan Christ Oulai bombası! Transfer planı ortaya çıktı
Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Fiorentina forması giyen Christ Oulai'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarına hız verdi. Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılıların, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi gündemine aldığı öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcunun da İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY'IN RADARINDA CHRIST OULAI
Devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırarak yerine yeni bir isim transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi listesine aldığı iddia edildi.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
İtalya'da beklediği ortamı bulamayan ve yeterli forma şansı elde edemeyen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, Fiorentina'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI BELLİ OLDU
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, Oulai için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai, İtalyan ekibinde çıktığı 9 maçta toplam 427 dakika süre aldı.