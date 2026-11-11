Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarına hız verdi. Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılıların, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi gündemine aldığı öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcunun da İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarına hız verdi. (ahaber.com.tr)

GALATASARAY'IN RADARINDA CHRIST OULAI

Devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırarak yerine yeni bir isim transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi listesine aldığı iddia edildi.