A Milli Takım'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı: Belçika ve Fransa maçlarında forma giyemeyecek
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'da Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun görülen futbolcu, iki maçta da görev alamayacak.
A Milli Futbol Takımı'nda Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmalarda görev alamayacak milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı.
ARAL ŞİMŞİR'İN TEDAVİSİ KULÜBÜNDE SÜRECEK
Millî Futbol Takımları'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, Aral Şimşir'in kampa katılmasının ardından tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçlerinin A Milli Takım sağlık ekibi tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Futbolcunun durumunun yapılan değerlendirmeler sonucunda ele alındığı aktarılan açıklamada, Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa maçlarında süre almasının uygun olmayacağının tespit edildiği bildirildi.
Oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.