A Milli Takım'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı: Belçika ve Fransa maçlarında forma giyemeyecek

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'da Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun görülen futbolcu, iki maçta da görev alamayacak.