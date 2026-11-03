Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, bu sezon oluşturduğu 39 gol fırsatıyla ligin en fazla pozisyon hazırlayan oyuncusu oldu. Arda Güler, Avrupa'nın beş büyük liginde de dikkat çeken bir istatistikle öne çıktı.

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, İspanya La Liga'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç futbolcu, bu sezon takım arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatlarıyla ligin zirvesine yerleşirken Avrupa'nın beş büyük liginde de önemli bir istatistiğe ulaştı.

ARDA GÜLER LA LIGA'NIN ZİRVESİNDE Arda Güler, bu sezon La Liga'da toplam 39 gol fırsatı oluşturdu. Milli futbolcu, bu alanda ligdeki diğer tüm oyuncuları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

AVRUPA'DA MICHAEL OLISE'Yİ GERİDE BIRAKTI Arda Güler, yalnızca La Liga'daki toplam gol fırsatı sayısıyla değil, maçlara yayılan istikrarlı performansıyla da dikkat çekti.

Genç yıldız, bu sezon 5 farklı karşılaşmada en az 5 gol fırsatı oluşturdu. Bu istatistikle Michael Olise'yi geride bırakan Arda Güler, Avrupa'nın beş büyük liginde söz konusu başarıya en fazla maçta ulaşan futbolcu oldu.