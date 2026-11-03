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Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, bu sezon oluşturduğu 39 gol fırsatıyla ligin en fazla pozisyon hazırlayan oyuncusu oldu. Arda Güler, Avrupa'nın beş büyük liginde de dikkat çeken bir istatistikle öne çıktı.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 1

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, İspanya La Liga'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç futbolcu, bu sezon takım arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatlarıyla ligin zirvesine yerleşirken Avrupa'nın beş büyük liginde de önemli bir istatistiğe ulaştı.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 2

ARDA GÜLER LA LIGA'NIN ZİRVESİNDE

Arda Güler, bu sezon La Liga'da toplam 39 gol fırsatı oluşturdu. Milli futbolcu, bu alanda ligdeki diğer tüm oyuncuları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 3

AVRUPA'DA MICHAEL OLISE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, yalnızca La Liga'daki toplam gol fırsatı sayısıyla değil, maçlara yayılan istikrarlı performansıyla da dikkat çekti.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 4

Genç yıldız, bu sezon 5 farklı karşılaşmada en az 5 gol fırsatı oluşturdu. Bu istatistikle Michael Olise'yi geride bırakan Arda Güler, Avrupa'nın beş büyük liginde söz konusu başarıya en fazla maçta ulaşan futbolcu oldu.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 5

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla 2026-2027 sezonunda etkili bir performans sergileyen Arda Güler, La Liga'da çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 6

Bu maçların 9'una ilk 11'de başlayan milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Arda Güler, böylece bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 karşılaşmada 3 gol ve 5 asiste ulaştı.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 7

REAL MADRID'DE BÜYÜK KATKI

2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde çıktığı 125 karşılaşmada 21 gol ve 31 asist kaydetti. Eflatun-beyazlı formayla toplam 52 gole doğrudan katkı sağlayan milli yıldız, hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekti.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 8

FENERBAHÇE'DEN REAL MADRID'E UZANAN KARİYER

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Güler, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. 2023 yılında gerçekleşen transferde milli futbolcunun bonservis bedeli 30 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

Arda Güler La Liga'ya damga vurdu! Avrupa'nın devlerini geride bırakan istatistik 9

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAŞTI

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 51 karşılaşmada 9 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Sarı-lacivertli ekipte toplam 21 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

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