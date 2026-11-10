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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! Çoklu Top Sistemi uygulamaya giriyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! Çoklu Top Sistemi uygulamaya giriyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren Çoklu Top Sistemi'nin uygulanacağını duyurdu. Yeni sistemle top toplayıcılar, maç sırasında topları doğrudan futbolculara veremeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi'nin uygulanmaya başlayacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda sistem, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm karşılaşmalarda geçerli olacak.

UEFA müsabakalarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sistemle birlikte maçlardaki top dağıtım düzeni değişecek. Yeni uygulamaya göre top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara veremeyecek.

TOP TOPLAYICILARIN GÖREVİ DEĞİŞİYOR

Çoklu Top Sistemi kapsamında top toplayıcılar, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılan istasyonlara top yerleştirmekle sorumlu olacak.

TFF, oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek sisteme ilişkin detaylı bilgilerin de paylaşıldığını bildirdi.

#TFF #Süper Lig
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