Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren Çoklu Top Sistemi'nin uygulanacağını duyurdu. Yeni sistemle top toplayıcılar, maç sırasında topları doğrudan futbolculara veremeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi'nin uygulanmaya başlayacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda sistem, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm karşılaşmalarda geçerli olacak.

UEFA müsabakalarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sistemle birlikte maçlardaki top dağıtım düzeni değişecek. Yeni uygulamaya göre top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara veremeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar. Oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek sisteme ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 👉 https://t.co/rTGZOxkxfd — TFF (@TFF_Org) November 10, 2026

TOP TOPLAYICILARIN GÖREVİ DEĞİŞİYOR

Çoklu Top Sistemi kapsamında top toplayıcılar, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılan istasyonlara top yerleştirmekle sorumlu olacak.

TFF, oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek sisteme ilişkin detaylı bilgilerin de paylaşıldığını bildirdi.