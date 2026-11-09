Süper Lig 11. hafta VAR kayıtları! Hakemler ne konuştu?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalara ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını yayımladı. Haftanın karşılaşmalarında VAR incelemesine konu olan pozisyonlarda hakemler arasında geçen konuşmalar kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını futbolseverlerin erişimine açtı. Haftanın karşılaşmalarında hakemlerin saha kenarındaki monitöre giderek inceleme yaptığı pozisyonlara ilişkin sesli ve görüntülü kayıtlar paylaşıldı.
11. haftada oynanan Samsunspor-Konyaspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği maçlarındaki konuşmalar yayımlandı. İşte VAR odasıyla hakemler arsında geçen diyaloglar...