Süper Lig 11. hafta VAR kayıtları! Hakemler ne konuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalara ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını yayımladı. Haftanın karşılaşmalarında VAR incelemesine konu olan pozisyonlarda hakemler arasında geçen konuşmalar kamuoyuyla paylaşıldı.