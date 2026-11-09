Galatasaray'da Osimhen sevinci! Aston Villa maçında sahada olacak

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve artroskopik operasyon geçirmesine karar verilen Victor Osimhen'in sahalara dönüşüyle ilgili sevindiren haber geldi. Nijeryalı golcünün milli ara sonrası oynanacak Samsunspor maçında forma giymesine engel bulunmadığı ancak sarı-kırmızılıların risk almayacağı öne sürüldü. Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.