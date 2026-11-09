-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray'da Osimhen sevinci! Aston Villa maçında sahada olacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'da Osimhen sevinci! Aston Villa maçında sahada olacak

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve artroskopik operasyon geçirmesine karar verilen Victor Osimhen'in sahalara dönüşüyle ilgili sevindiren haber geldi. Nijeryalı golcünün milli ara sonrası oynanacak Samsunspor maçında forma giymesine engel bulunmadığı ancak sarı-kırmızılıların risk almayacağı öne sürüldü. Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sakatlanan Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sol dizinde serbest fragman tespit edilen ve artroskopik operasyon geçirmesine karar verilen Nijeryalı golcünün sahalara dönüş planı belli oldu.

Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY'DAN OSIMHEN'İN AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde alınan Stuttgart galibiyetinin ardından Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

Galatasaray, Nijeryalı yıldızın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in gerçekleştirilen MR tetkiklerinde sol dizinde serbest fragman tespit edilmiş olup, oyuncumuz Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi operasyonu geçirecektir."

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de oynanan 11. hafta Amed S.K. karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY'A OSIMHEN MÜJDESİ

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir gündemde olan Victor Osimhen'in sahalara dönüşüyle ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre, Nijeryalı golcünün milli aranın ardından oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giymesine engel bulunmuyor.

Ancak Galatasaray, yıldız futbolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak Samsunspor maçında risk almayacak.

Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)

ASTON VILLA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'i Aston Villa ile oynanacak zorlu karşılaşmaya hazırlamayı planladığı belirtildi.

Nijeryalı golcünün Aston Villa maçında sahadaki yerini almasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Prekazi'ye veda! Efsane isim unutulmadı
Sonraki Haber
Galatasaray'dan Prekazi'ye veda! Efsane isim unutulmadı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın