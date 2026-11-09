Galatasaray'da Osimhen sevinci! Aston Villa maçında sahada olacak
Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve artroskopik operasyon geçirmesine karar verilen Victor Osimhen'in sahalara dönüşüyle ilgili sevindiren haber geldi. Nijeryalı golcünün milli ara sonrası oynanacak Samsunspor maçında forma giymesine engel bulunmadığı ancak sarı-kırmızılıların risk almayacağı öne sürüldü. Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sakatlanan Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sol dizinde serbest fragman tespit edilen ve artroskopik operasyon geçirmesine karar verilen Nijeryalı golcünün sahalara dönüş planı belli oldu.
GALATASARAY'DAN OSIMHEN'İN AÇIKLAMASI
Şampiyonlar Ligi'nde alınan Stuttgart galibiyetinin ardından Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
Galatasaray, Nijeryalı yıldızın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in gerçekleştirilen MR tetkiklerinde sol dizinde serbest fragman tespit edilmiş olup, oyuncumuz Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi operasyonu geçirecektir."
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de oynanan 11. hafta Amed S.K. karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
GALATASARAY'A OSIMHEN MÜJDESİ
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir gündemde olan Victor Osimhen'in sahalara dönüşüyle ilgili sevindiren bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre, Nijeryalı golcünün milli aranın ardından oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giymesine engel bulunmuyor.
Ancak Galatasaray, yıldız futbolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak Samsunspor maçında risk almayacak.
ASTON VILLA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'i Aston Villa ile oynanacak zorlu karşılaşmaya hazırlamayı planladığı belirtildi.
Nijeryalı golcünün Aston Villa maçında sahadaki yerini almasının beklendiği ifade edildi.