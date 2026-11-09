Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk tercihi olduğu belirtilen Kamerunlu futbolcunun kulübüyle sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiği iddia edilirken transferde Galatasaray detayı da dikkat çekti.

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta orta saha çalışmaları hız kazandı. Newcastle United forması giyen Joe Willock ile ilgilenen siyah-beyazlıların, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa için de harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Napoli formasıyla Anguissa (A Haber Foto Arşiv) ITALIANO'NUN GÖZDESİ ANGUISSA İtalyan basınından TuttomercatoWEB'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ocak ayında Frank Anguissa'nın transfer edilmesini istiyor. Orta sahada fiziksel gücü, tecrübesi ve oyun kalitesiyle fark yaratabilecek bir isim arayan Italiano'nun, 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu transfer listesinin zirvesine yerleştirdiği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin de teknik heyetin talebi doğrultusunda ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı aktarıldı.

Napoli formasıyla Anguissa (A Haber Foto Arşiv) NAPOLI İLE GÖRÜŞMELER TIKANDI Anguissa'nın Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş'ın transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi. İtalyan basınında yer alan haberde, Kamerunlu yıldız ile Napoli yönetimi arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği iddia edildi. Bu gelişmenin Beşiktaş için önemli bir fırsat oluşturabileceği belirtilirken deneyimli orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan, Serie A ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu ifade edildi.