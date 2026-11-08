Libero'da Italiano'nun oyuncu değişiklikleri yine hedefte! Beşiktaş'ın asıl sorunu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Serkan Korkmaz, Recep Çetin ve Emre Eren, siyah-beyazlıların sahasındaki performansını ve maçta yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmayı sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, Libero'nun maç sonu yayınında tüm yönleriyle ele alındı.
Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Recep Çetin ve Emre Eren, Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesini ve karşılaşmada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
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"BEŞİKTAŞ'IN SIKINTISI..."
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki performansını değerlendiren Recep Çetin, siyah-beyazlı ekibin kadro derinliğindeki eksikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş aslında yarışın içinde ancak önündeki takımlar da kazandı. Sonuçta kazanmak önemliydi. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı, kulübede oyuna girerek fark yaratabilecek oyuncuların bulunmaması. İlk yarıda takımın oyunu çok iyiydi ancak yapılan değişikliklerin ardından performans yeniden düştü. İlk yarıda çok daha istekli bir takım vardı fakat oyuncu değişiklikleriyle birlikte her şey değişti."
"TROSSARD BUGÜN RESMEN ŞOV YAPTI"
Trossard'ın karşılaşmada sergilediği performansı öven Çetin, yıldız futbolcunun Vlahovic'in oyununa da önemli katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Trossard bugün resmen şov yaptı. Vlahovic'e de adeta kalp masajı yaptı. Bazı oyuncular, kendi performanslarını yükseltirken takım arkadaşlarının da seviyesini yukarı çeker. Trossard da bunlardan biri. Yaratıcı özellikleriyle sahada alan da açıyor. Bugün Vlahovic'e adeta 'Al da at.' dedi. Zaten Beşiktaş'ta yalnızca tek kanat çalışıyor, o da Trossard'ın oynadığı kanat. Diğer kanatta kim oynarsa oynasın sıkıntı yaşanıyor."
"BEŞİKTAŞ'IN ASIL SORUNU SAVUNMADA"
Beşiktaş'ın hücumdaki istekli görüntüsüne rağmen savunmada ciddi sorunlar yaşadığını vurgulayan Recep Çetin, özellikle bire bir pozisyonlarda stoperlerin yaptığı hataların maçların sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti.
Çetin, siyah-beyazlı ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Beşiktaş çok arzulu ve istekli bir takım ancak asıl sorun savunmada. Stoperler bire bir kaldığında maçın sonucunu doğrudan etkileyen hatalar ortaya çıkıyor. Beşiktaş, savunma zaafları yüzünden Kasımpaşa maçında puan kaybetti. Oyuncu değişiklikleri ve geçiş savunmasında yapılan hatalar nedeniyle de son maçlarda puan kayıpları yaşadı. Bence taraftar sayısındaki azalmanın nedeni de bu."
"DÜNYA YILDIZI DEDİĞİN BÖYLE OLUR"
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyetini değerlendiren Emre Eren, Trossard ve Vlahovic'in performansına dikkat çekerek yıldız futbolcuların takıma sağladığı katkıyı şu sözlerle anlattı:
"Dünya yıldızı dediğin böyle olur işte. Zaman zaman iyi oyun oynayamıyorsun. Kaybettiğin puanlar moralini bozmuşken bir dünya yıldızı çıkıyor ve seni yeniden mutlu ediyor. Özellikle ilk golde Vlahovic'in topu alışı mükemmeldi. Trossard'ın pası zaten müthişti ancak Vlahovic de o topu çok iyi korudu ve pozisyonu golle tamamladı."
"BEŞİKTAŞ MAÇI YÜRÜYE YÜRÜYE KAZANDI"
Süper Lig'de mücadele eden takımların performanslarını da değerlendiren Emre Eren, Çorum FK, Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin ortaya koyduğu oyunlara dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında rahat bir galibiyet elde ettiğini vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün dikkatimi çekti. Öğlen Çorumspor takımına baktım. Gerçekten evlere şenlik bir takım vardı. Ardından Alanyaspor'a baktık. Alanyaspor geçen hafta 5 gol yedi, bu hafta toparlanır dedik ancak Trabzonspor'a yenildi. Dönüp Gençlerbirliği'ne bakıyorsun. Gençlerbirliği, Beşiktaş'a karşı tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı. Beşiktaş bugün maçı yürüye yürüye kazandı."