Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini milli takıma kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin milli takımını oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak.

Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın milli takımı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

Kenan Yıldız sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Juventus ise tedaviye orada devam etmesini istedi, biz de kabul ettik.

Problemler yaşanabilir, bunlar genç çocuklar. Berke milli takıma gelmek için can atıyor. Berke'yle kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kadromuzda olacak.

Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maç ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var. %100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. İnşallah iyi olacak. Sizden istediğimiz ise bize yardımcı olmanız.

Hikayeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile birlikte bu yolda, bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum.

Muhammed Şengezer'i sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarmak zorunda kaldık.

Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık.

MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELÇİKA VE FRANSA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk olarak 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.