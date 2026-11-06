PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Çorum FK maçında takımın başında olacak
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemde Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Emre Belözoğlu hakkında kararını açıkladı. Kurul, Belözoğlu'na ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Böylece tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Çorum FK karşılaşmasına çıkabilecek.
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı sırada geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından düzenlenen flaş röportaj ve basın toplantısında hakem hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
PFDK'DAN CEZA ÇIKMADI
Kurulun kararında, Belözoğlu'nun müsabaka sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Kasımpaşa teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."
SAMUEL BALLET'E 3 MAÇ MEN
PFDK, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e ise 3 maç men ve 200 bin lira para cezası verdi. Kararın, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle alındığı bildirildi.
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile antrenörü Ziya Akçeken de protokol tribünündeki seyirciye yönelik hakaretleri nedeniyle birer maç men ve 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.
KULÜPLERE PARA CEZASI
Kurulun açıkladığı kararlarda kulüplere verilen para cezaları da belli oldu. Buna göre Galatasaray'a 780 bin, Beşiktaş'a 670 bin, Kasımpaşa'ya 500 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 500 bin, Kocaelispor'a 350 bin ve Göztepe'ye 200 bin lira para cezası uygulandı.