"Kasımpaşa teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

Emre Belözoğlu , Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı sırada geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından düzenlenen flaş röportaj ve basın toplantısında hakem hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK 'ya sevk edilmişti.

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e ise 3 maç men ve 200 bin lira para cezası verdi. Kararın, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle alındığı bildirildi.

(Foto: ahaber.com.tr)

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile antrenörü Ziya Akçeken de protokol tribünündeki seyirciye yönelik hakaretleri nedeniyle birer maç men ve 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

KULÜPLERE PARA CEZASI

Kurulun açıkladığı kararlarda kulüplere verilen para cezaları da belli oldu. Buna göre Galatasaray'a 780 bin, Beşiktaş'a 670 bin, Kasımpaşa'ya 500 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 500 bin, Kocaelispor'a 350 bin ve Göztepe'ye 200 bin lira para cezası uygulandı.