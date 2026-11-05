Trabzonspor'un Freiburg karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Zeki Uzundurukan, bordo-mavililerin oldukça zorlu bir rakiple karşı karşıya kaldığını belirtti. Alman ekibinin oyun disiplinine ve sert futboluna dikkat çeken Uzundurukan, " Trabzonspor'un bu zamana kadar oynadığı en zor maçtı. Bundesliga'da üçüncü sıradaydılar. Kompakt ve sert oynuyorlar. İlk yarıda Trabzonspor'u maçın hiç içine sokmadılar. Pina orada adamını kontrol etseydi ilk gol de olmazdı." ifadelerini kullandı.

"BU MAĞLUBİYETTEN SONRA ÇOK SİNİRLİYİM"

Trabzonspor'un aldığı mağlubiyeti değerlendiren Haşmet Babaoğlu ise karşılaşmanın yenilgiyle sonuçlanmasını eleştirdi. Bordo-mavili taraftarların takımlarına mağlubiyet kredisi tanıdığını ancak Freiburg karşısında alınan sonucu kabul edilebilir bulmadığını belirten Babaoğlu, "Trabzonspor seyircisi yenilgi kredisi vermiş ama bence bu maç yenilgiyle bitecek bir maç değildi. Beraberlik olsa eyvallah ama ben bu mağlubiyeti normal karşılamıyorum. Bu mağlubiyetten sonra çok sinirliyim. Geçen sene Avrupa Ligi'nde final oynamış bir takım olabilir ama öyle ağam şahım bir oyun oynadığı yok." ifadelerini kullandı.

"MUÇİ VE SALAH DIŞINDA KAZANMAK İSTEYEN YOKTU"

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyuna da değinen Babaoğlu, bordo-mavililerin rakibine üstünlük kurmasına rağmen galibiyet için gereken mücadeleyi sergileyemediğini savundu. Özellikle Muçi ve Salah'ın performansına dikkat çeken Babaoğlu, "Trabzonspor aslında ikinci yarıda Freiburg'a top değdirmedi. Ancak maçı almak için gerçek enerjini göstermedin. Muçi ve Salah dışında kazanmak isteyen yoktu. Muçi ile Salah'a bir kişi daha eklenseydi çok daha farklı olurdu." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.