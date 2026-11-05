Fenerbahçe Tarfin'den EuroLeague'de 19 sayılık galibiyet
EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 19 sayı farkla kazandıkları mücadelede organizasyondaki 7. galibiyetini elde ederken Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.
EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'deki 7. galibiyetini elde ederken Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede boyalı alandan bulduğu sayılarla etkili olan Kosner Baskonia, 6. dakikada 17-13 öne geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili atışlar yaparak 14-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-17. Kalan bölümde üstünlüğünü artıran sarı-lacivertliler, yaklaşık son 5 dakikada rakibine yalnızca 1 sayı şansı tanıdığı ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.
İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanan Fenerbahçe, farkı 23 sayıya kadar çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Tarfin, üçüncü çeyreği 63-41 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, mücadeleden 84-65 galip ayrıldı.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ), Joseph Bissang (Fransa)
Fenerbahçe Tarfin: Larkin 6, Forrest 1, Key 13, Shields 9, Bingham 9, Baldwin 8, Melli 3, Horton Tucker 19, Powell 3, Clyburn 10, Sargiunas, Juzang 3
Kosner Baskonia: Simmons 12, Joksimovic 7, Lawson 5, Frisch 10, Faried 10, Stewart 12, Duarte, Spagnolo 3, Baugh 6
1. Periyot: 33-18
Devre: 52-32
3. Periyot: 63-41
Diskalifiye: 31.51 Baldwin (Fenerbahçe)