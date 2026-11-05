Berke Özer'den Sergen Yalçın açıklaması! "Benim için büyük bir şans olacak"
Milli kaleci Berke Özer, Sergen Yalçın ile çalışacak olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce istenmeyen olaylar yaşandığını belirten Özer, deneyimli teknik adamın desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.
Milli kaleci Berke Özer, Sergen Yalçın ile çalışacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte yaşanan olumsuzluklara değinen Özer, yeni döneme ilişkin beklentilerini paylaştı.
"SERGEN HOCA'YLA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLACAK"
Sergen Yalçın ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Berke Özer, "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN'DAN BERKE ÖZER'E YEŞİL IŞIK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Berke Özer ile ilgili geçmişte yaşanan sorunların çözülebileceğini belirtmişti.
Deneyimli teknik adam, milli kaleciyle görüşeceğini ve oyuncuları geçmişte yaptıkları hatalar nedeniyle cezalandırmayacaklarını ifade etmişti.
"MİLLİ TAKIM'A GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"
Sergen Yalçın, 22 Ekim'deki açıklamasında ise Berke Özer ile görüştüğünü ve milli kalecinin yeniden ay-yıldızlı formayı giymek istediğini dile getirmişti.
Yalçın, oyuncuların yeniden milli takıma kazandırılmasının sorumlulukları arasında bulunduğunu vurgulamıştı.