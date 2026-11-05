Berke Özer (A Haber Foto Arşiv)

"SERGEN HOCA'YLA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLACAK"

Sergen Yalçın ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Berke Özer, "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.