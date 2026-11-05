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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como, Lens'i 9-1 yendi: 3 rekor birden kırıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como, Lens'i 9-1 yendi: 3 rekor birden kırıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, deplasmanda Lens'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. İtalyan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu egale ederken bir maçta 9 gol atan ikinci, deplasmanda 9 gol kaydeden ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İtalya temsilcisi Como, Fransa ekibi Lens'i deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Lens-Como maçı (A Haber Foto Arşiv)Lens-Como maçı (A Haber Foto Arşiv)

COMO'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ REKOR

Lens'i deplasmanda 9-1 mağlup eden Como, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

9 GOL ATAN İKİNCİ TAKIM OLDU

İtalyan temsilcisi, Lens karşısında kaydettiği 9 golle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 9 gol atan ikinci takım oldu.

DEPLASMANDA 9 GOL ATAN İLK TAKIM

Como, Lens deplasmanında elde ettiği 9-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda 9 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

Leipzig-Manchester City maçı (A Haber Foto Arşiv)Leipzig-Manchester City maçı (A Haber Foto Arşiv)

TOPLU SONUÇLAR

Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere): 3-2

AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1

Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1

PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9

Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1

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