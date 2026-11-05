Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como, Lens'i 9-1 yendi: 3 rekor birden kırıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, deplasmanda Lens'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. İtalyan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu egale ederken bir maçta 9 gol atan ikinci, deplasmanda 9 gol kaydeden ilk takım oldu.