Futbol sahasında inanılmaz olay: Brezilya'daki maçta 53 kişiye kırmızı kart!

Brezilya'da Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında saha karıştı. Maçın 54. dakikasında başlayan kavganın büyüyerek arbedeye dönüşmesi üzerine 43 oyuncu, 8 antrenör ve 2 yönetici olmak üzere toplam 53 kişi kırmızı kart gördü.