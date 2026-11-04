unanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Yıldız oyuncunun gelecek günlerde ameliyat edileceği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Cedia Osman (A Haber Foto Arşiv)

SAĞ DİZİNDE MENİSKÜS YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ

PAOK Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle MR taramasından geçen Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.

AMELİYAT EDİLECEK

Sahalardan bir süre uzak kalacak milli basketbolcunun gelecek günlerde artroskopik operasyon geçireceği ifade edildi.

SON MAÇINDA 25 SAYI KAYDETTİ

Cedi Osman, son olarak takımının BKT Avrupa Kupası'nda İtalya ekibi Roma Basketbol'u 113-111 mağlup ettiği karşılaşmada 25 sayı kaydetti.

Bu sezon formda bir performans sergileyen milli basketbolcu, BKT Avrupa Kupası'nda 22,2 sayı ve 4,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.