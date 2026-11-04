Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı! 54 takımın rakipleri belli oldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı. 54 takımın katıldığı organizasyonda Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor, Göztepe-Erciyes 38 FK ve Ankaragücü-Gençlerbirliği gibi dikkat çeken eşleşmeler oluştu. Maçlar 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine 54 takım katıldı. Çekilişin ardından takımların bir üst tura yükselmek için karşılaşacağı rakipler belli oldu.
KUPADA DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER
Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.30'da başlayan kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kura sonucunda Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor, Ankaragücü-Gençlerbirliği, Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK ve Kocaelispor-Serikspor eşleşmeleri öne çıktı.
4. TUR EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oluşan tüm eşleşmeler şöyle:
Orduspor 1967-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbeyspor-Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor
Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor
Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK
Eskişehirspor-Bodrum FK
Isbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor
Ankaragücü-Gençlerbirliği
Manisa FK-Sebatspor
KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer
Silivrispor-Bursaspor
Kocaelispor-Serikspor
Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor
Balıkesirspor-İstanbulspor
Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor
Bandırmaspor-Ankaraspor
Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK
Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor
Gaziantep FK-Aliağa FK
Eyüpspor-Muşspor
Amed SK-Karşıyaka
Bitlis 1916 FSK-Kasımpaşa
Karabük İdmanyurduspor-TÜMOSAN Konyaspor
4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Takımlar, tek maçlık eleme mücadelesinde bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.