Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine 54 takım katıldı. Çekilişin ardından takımların bir üst tura yükselmek için karşılaşacağı rakipler belli oldu.

KUPADA DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.30'da başlayan kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kura sonucunda Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor, Ankaragücü-Gençlerbirliği, Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK ve Kocaelispor-Serikspor eşleşmeleri öne çıktı.