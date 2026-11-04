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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı! 54 takımın rakipleri belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı! 54 takımın rakipleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı. 54 takımın katıldığı organizasyonda Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor, Göztepe-Erciyes 38 FK ve Ankaragücü-Gençlerbirliği gibi dikkat çeken eşleşmeler oluştu. Maçlar 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine 54 takım katıldı. Çekilişin ardından takımların bir üst tura yükselmek için karşılaşacağı rakipler belli oldu.

KUPADA DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.30'da başlayan kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kura sonucunda Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor, Ankaragücü-Gençlerbirliği, Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK ve Kocaelispor-Serikspor eşleşmeleri öne çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

4. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oluşan tüm eşleşmeler şöyle:

Orduspor 1967-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbeyspor-Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor

Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK

Eskişehirspor-Bodrum FK

Isbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor

Ankaragücü-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sebatspor

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer

Silivrispor-Bursaspor

Kocaelispor-Serikspor

Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor-İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor

Bandırmaspor-Ankaraspor

Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK

Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor

Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK-Aliağa FK

Eyüpspor-Muşspor

Amed SK-Karşıyaka

Bitlis 1916 FSK-Kasımpaşa

Karabük İdmanyurduspor-TÜMOSAN Konyaspor

4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Takımlar, tek maçlık eleme mücadelesinde bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

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