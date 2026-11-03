Alperen Şengün'den 26 sayı, 10 asistle double-double! NBA'da Rockets, Celtics'i farklı geçti
NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 26 sayı ve 10 asistle double-double yaptığı karşılaşmada Boston Celtics'i 109-93 mağlup etti. Şengün, karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı. Gecenin diğer maçında ise Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 126-107 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan, oynanan karşılaşmalarla devam etti. Houston Rockets, sahasında ağırladığı Boston Celtics'i 109-93'lük skorla geçti.
Toyota Center'da oynanan mücadelede milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı ve 10 asist üreterek double-double yaptı. Şengün aynı zamanda maçın en skorer ismi oldu.
ROCKETS'TAN CELTICS'E 16 SAYI FARK
Houston Rockets'ta Jabari Smith 14 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Amen Thompson 14, Tari Eason ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla Rockets, sezonun yedinci galibiyetini aldı.
Sezonun ikinci mağlubiyetini yaşayan Boston Celtics'te Jayson Tatum 19, Neemias Queta 16, Luka Garza ise 14 sayı kaydetti.
ADEM BONA'NIN FORMA GİYDİĞİ 76ERS KAZANDI
Günün diğer karşılaşmasında Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da Chicago Bulls'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 126-107 galip ayrıldı.
76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, karşılaşmayı 3 sayı ve 6 ribauntla tamamladı. Tyrese Maxey 26 sayı ve 11 asistlik performans sergilerken, VJ Edgecombe 21 sayı üretti.
Chicago Bulls'ta Caleb Wilson 24, Norman Powell 18 sayı kaydetti. Josh Giddey ise 13 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.