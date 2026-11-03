Alperen Şengün'den 26 sayı, 10 asistle double-double! NBA'da Rockets, Celtics'i farklı geçti

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 26 sayı ve 10 asistle double-double yaptığı karşılaşmada Boston Celtics'i 109-93 mağlup etti. Şengün, karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı. Gecenin diğer maçında ise Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 126-107 yendi.