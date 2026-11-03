Liverpool, Fenerbahçe maçına hazır! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev mücadele öncesi son prova
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İngiliz ekibi, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Chobani Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Liverpool, İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. İngiliz temsilcisi, 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde Chobani Stadı'nda çalıştı.İşte
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.