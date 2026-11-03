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Liverpool'da Iraola'dan Fenerbahçe maçı öncesi uyarı: "Kolay olmayacak"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Liverpool'da Iraola'dan Fenerbahçe maçı öncesi uyarı: "Kolay olmayacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, kritik karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı, İstanbul'da kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini söyledi. Liverpool'un Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo ise Kadıköy atmosferini dört gözle beklediğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Iraola, sarı-lacivertli ekibin kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Andoni Iraiola (AA)Andoni Iraiola (AA)

"MAÇA GÜÇLÜ BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe karşısında maça güçlü başlamaları gerektiğini vurgulayan Andoni Iraola, "Tamamen yarınki Fenerbahçe maçına odaklı şekilde geldik. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Diğer İngiliz takımları da aynı şekilde, Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip, tecrübeye sahipler. Bu rekabeti nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor ve hızlı şekilde momentumu alıp ellerindeki özgüveni kırmamız gerekiyor. Bu ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 9 puan bizim için oldukça büyük bir şans. 12 puana ulaşabilmemiz ilk 8 için çok önemli. Bu kulvarda böyle şeylerin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Andoni Iraiola (AA)Andoni Iraiola (AA)

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğinin hatırlatılması üzerine Iraola, sarı-lacivertli ekibin teknik direktör değişikliğine rağmen oyun anlayışında büyük bir farklılık beklemediğini ifade etti.

İspanyol teknik adam, "Fenerbahçe, teknik direktörünü değiştirdiği bir dönemden geçiyor. Oyuncuları ve takımı biliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Analiz yapabileceğimiz bir durum var. Stillerini çok değiştirdiklerini düşünmüyorum. Bireysel olarak yetenekli oyuncular var. Onlara yönelik çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Orta sahada topla çok zaman verirsek bu konuda sorun yaşayabiliriz. Maçı daha çok kontrol altında tutmamız gerekiyor. Özgüven kazanmalarına izini vermemeliyiz. Buraları nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Ne kadar güçlü başlarsak onlara daha az şans vereceğiz. Diğer türlü olursa bize çok fazla üstünlük kurabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Cody Gakpo (AA)Cody Gakpo (AA)

GAKPO: "OLABİLDİĞİNCE PERFORMANS VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Liverpool'un Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo ise Fenerbahçe karşılaşmasına her zamanki anlayışıyla hazırlanacağını ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.

Takım olarak gelişimlerini sürdürdüklerini belirten Gakpo, "Ben her zamanki kafa yapısında olacağım. Her zaman olduğu gibi yaklaşacağım. Olabildiğince performans vermeye çalışacağım. Hala gelişmeye devam eden bir kulübüz. Burada sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Maçın her dakikasında kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi özel şeylerin olduğu bir sahne. Herkesin kendini bireysel olarak kanıtlamaya çalıştığı zamanlar oldu. Birbirimizi daha fazla tanımamız ve iletişim kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cody Gakpo (AA)Cody Gakpo (AA)

"ATMOSFERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İstanbul'da kendilerini zorlu bir atmosferin beklediğini vurgulayan Hollandalı futbolcu, Türkiye'de daha önce oynadıkları karşılaşmaları hatırlattı.

Gakpo, "Geçen senede Türkiye'de 2 maçımız olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular bu durumu seviyor ben de seviyorum. Dört gözle beklediğimi söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

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