Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Emre Eren, mücadelede yaşanan gelişmeleri ve maçın öne çıkan anlarını canlı yayında değerlendirildi.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor. KRİTİK ANALİZ LİBERO'DA! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alındı. Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Emre Eren, Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesini canlı yayında değerlendirdi. Libero YouTube maç sonu yayınını haberimizden izleyebilirsiniz. "HER ŞEY TUHAF" Maçın ardından konuşan Haşmet Babaoğlu, "Kadrolar, maç, her şey tuhaf işledi. Beşiktaş'ın deplasman karnesi bir fobi olmaktan çıktı artık. Bir gerçeklik haline geldi. Çok önemli 2 puan kaybı yaşadı Beşiktaş. Futbolcuları tek tek saysak ne fark eder ki. Özellikle 2. yarıda oynanan futbola futbol denmez. Böyle oyun değişikliği yapılmaz" şeklinde konuştu.

"TAKIMI İMHA ETTİ" Sözlerine devam eden Haşmet Babaoğlu, "Italiano'nun yaptığı değişiklikler takımı imha etti. 2. yarıda yaşananlar kabus niteliğinde. Savunmanın göbeğiyle bu kadar oynanmaz. Böyle bir formasyon, oyun taktiği yok artık. Ben artık şuna kanaat getirdim. Italiano bir teknik direktör değil. Antrenör gibi takımı çok iyi hazırlıyor ama bir teknik direktör hamlesi yapamıyor." ifadesini kullandı.

"KASIM'DA FİNAL OYNAYACAK" Beşiktaş'ın puan kayıplarına değinen Emre Eren, "Beşiktaş döndü dolaştı yine aynı yere geldi. Galatasaray maçı final maçı olacak. Beşiktaş o maçla final oynayacak" dedi.