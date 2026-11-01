Galatasaray'da istifa dalgası: Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu görevi bıraktı
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, sosyal medya açıklamasında 27 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya ve vefat eden annesine hakarete dönüşen bir eylem yaşandığını belirterek bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Metin Öztürk'ün istifasının ardından bir ayrılık kararı daha geldi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Metin Öztürk ile yaşadığı sözlü tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtıldığını belirterek yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün yönetim kurulundaki ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, kararına gerekçe olarak 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşandığını belirttiği fiili saldırı ve annesine yönelik hakareti gösterdi.
27 EKİM'DEKİ TOPLANTIYI GEREKÇE GÖSTERDİ
Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.
Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."
KAVUKCU DA İSTİFA ETTİ
Galatasaray'da Metin Öztürk'ün istifasının ardından bir ayrılık kararı daha geldi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Metin Öztürk ile yaşadığı sözlü tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtıldığını belirterek yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'a olan bağlılığının herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını vurgulayan Kavukcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim."