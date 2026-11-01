Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığı alanındaki yeni markası Libero, futbol dünyasındaki gelişmeleri deneyimli yorumcuların değerlendirmeleriyle izleyicilere ulaştırmayı sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Papara Park'ta Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadele, Libero'nun canlı yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.

Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Ulaş Özdemir ve Abdullah Ercan, Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında yaşanan gelişmeleri canlı yayında yorumluyor.

Libero YouTube canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

"ÇOK DA KOLAY OLMADI"

Maçın ardından Abdullah Ercan, "Zor oldu kolay olmadı ama sonuçta bu sonuçla ligde 7'de 7 oldu. Eksikleri söylemek gerekir ama sonuçta takım 2-0 kazandı. Trabzonspor sete karşı üretken olamadı ama sıkıntı sakat oyuncuların olmamasından kaynaklandı. Onuachu ile bu iş olmaz. Bu oyun tarzını Onuachu kaldıramıyor. Ama sonuç ne olursa olsun Trabzonspor, Fenerbahçe ile puan farkını açtı ve yoluna doludizgin devam ediyor" şeklinde konuştu.