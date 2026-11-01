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CANLI Kasımpaşa-Beşiktaş maç sonu analizi Libero'da!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Kasımpaşa-Beşiktaş maç sonu analizi Libero'da!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Emre Eren, mücadelede yaşanan gelişmeleri ve maçın öne çıkan anlarını canlı yayında değerlendiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor.

Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Emre Eren, Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor.

Libero YouTube canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

CANLI Kasımpaşa-Beşiktaş maç sonu analizi Libero'da! - 1

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