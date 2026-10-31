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Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından flaş sözler: "Bu takım lige havlu atmıştır"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından flaş sözler: "Bu takım lige havlu atmıştır"

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Futbol Plus, yenilenen yayın vizyonuyla Libero adı altında yoluna devam ediyor. Yeni nesil spor yayıncılığını YouTube'da izleyiciyle buluşturan Libero'da Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ardından Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz'un katılımıyla maç sonu canlı yayını gerçekleştirdi.

Futbol Plus'ın yenilenen kimliğiyle yayın hayatına devam eden Libero, değişen izleyici alışkanlıklarına uygun içerik anlayışıyla spor gündemini takipçileriyle buluşturuyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ardından maçın tüm detayları Libero'nun canlı yayınında ele alındı.

Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Fenerbahçe-Göztepe maç sonu canlı yayınında Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bir araya geldi.

Maç sonu yayınını izlemek için TIKLAYINIZ.

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından flaş sözler: "Bu takım lige havlu atmıştır" - 1

"HOCA ARANIYOR"

Maç sonunda Onur Özkan, "Bugün net bir şekilde gördük ki Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre ihtiyacı var. Dirk Kuyt'un CV'siyle 2. Lig'de bir takımın başına geçmesi bile mümkün değil. Yarın sabah ilk iş olarak Fenerbahçe'nin sorunlarını çözebilecek bir teknik direktörle yola devam edilmesi gerekiyor!" şeklinde konuştu.

Abdullah Ercan ise, "Mert Hakan, İrfan Can ve Kerem'i bu takımdan göndermek lazım. Bu isimlerle Fenerbahçe şampiyon olamaz!" ifadeleerini kullandı.

Öte yandan İbrahim Yavuz "Fenerbahçe'nin öncelikle Kuyt'ı buraya neden getirdiğini tartışması lazım. Dirk Kuyt, bugün bu problemi ortadan kaldıracak bir teknik direktör olarak gelmediyse o gün neden getirildi?" ifadesinde bulundu.

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından flaş sözler: "Bu takım lige havlu atmıştır" - 2

"FENERBAHÇE LİGE HAVLU ATMIŞTIR"

Fenerbahçe'nin sahadaki durumunu teknik detaylara boğulmadan açıkça ifade etmek istediğini belirten Abdullah Ercan, "Ben şöyle söyleyeyim, çok fazla böyle teknik konulara girmeden, Fenerbahçe lige havlu atmıştır" ifadelerini kullandı.

Ercan, sahadaki tablonun vahametine dikkat çekerek, "Niye çok var ya? Oynanan oyunu görmüyor musun sahanın içindeki oyunu? Bir plan yok. Yani oyuncu değişiklikleri yok. Ya Fenerbahçe bu kaçıncı kez ikinci devreler oyunu kaybediyor? Kaçıncı kez ya?" sözleriyle sarı-lacivertli ekibin ikinci yarılardaki performans düşüklüğünü gözler önüne serdi.

"SIRA ARTIK OYUNCULARA GELDİ"

Sarı-lacivertli camiadaki tepkilerin artık sadece teknik heyete değil, doğrudan futbolculara yönelmeye başladığını vurgulayan Abdullah Ercan, "Ya bu Kuyt olmuş, İsmail Hoca olmuş, onlara da ama artık oyunculara başladı Fenerbahçe taraftarı tepki göstermeye. Çünkü sıranın onlara geldiğini artık onlar da yavaş yavaş anladı" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından flaş sözler: "Bu takım lige havlu atmıştır" - 3

"BURADAKİ TEKNİK ADAM DENEYİMLİ, BU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin rakibi karşısında fiziksel olarak yetersiz kaldığını vurgulayan Serkan Korkmaz, "Yaşlı ve kısa bir takımın, genç ve uzun bir takım karşısındaki aczini izledik abi. Bu kadar, ben böyle bakarım. Bak mesela hiçbir şeyden anlamıyorum, bahçıvanım ben diyelim, tamam mı? Abi bunlar genç, bunlar yaşlı. Bunlar uzun, bunlar kısa. Buradaki teknik adam deneyimli, bu değil. Nasıl kazanacaksın abi?" ifadelerini kullandı.

"ANALİZ VE PLANLAMA SAĞLIKLI YAPILAMADI"

Korkmaz'ın çarpıcı tespitlerinin ardından araya giren Abdullah Ercan ise taktiksel hazırlık sürecinin eksikliğine dikkat çekerek, "Analizler de buna göre yapılır değil mi? Rakibin artıları, eksileri oturtulup bir planlama çerçevesinde... Sen bir kere oyun olarak da onu da çok sağlıklı yapamadın" sözleriyle sarı-lacivertli ekibin sahaya doğru bir oyun planı koyamadığını aktardı.

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından flaş sözler: "Bu takım lige havlu atmıştır" - 4

"AZİZ YILDIRIM EŞOFMANLARINI GİYSİN"

Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, Başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirerek, "Madem ki bu kadar çok biliyor ve gerçekten de Fenerbahçe'yi futbol aklı olarak yöneteceğine inanıyor sayın başkan, o zaman eşofmanlarını giyip Samandıra'da idmana çıksın ve Liverpool maçında takımın başına geçsin. Bu kadar basit.

Zaten kadroyu o yapıyor. Gölge adam olmaya gerek yok. Gerçekten desin ki ben bu futbolu anlayan en iyi adamım. Ki gerçekten öyle. Ne yazık ki öyle. Çıksın Liverpool maçına" ifadelerini kullandı.

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