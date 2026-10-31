LaLiga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing Santander ile karşılaşacak Real Madrid'de gözler Arda Güler'in sağlık durumuna çevrilmişti.

Hafta içinde gerçekleştirilen iki antrenmanı kaçıran milli futbolcunun, sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak konusu olmuştu.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Arda Güler, yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle takımla yapılan iki çalışmaya katılamadı.