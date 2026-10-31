Real Madrid'de Arda Güler krizi! Sakatlık sonrası son durumu ne?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'den sevindiren haber geldi. Kas gerilmesi nedeniyle hafta içinde iki antrenmana katılamayan genç yıldızın, Racing Santander karşılaşması öncesinde takımla çalışmalara döndüğü öğrenildi. İspanyol basını, Arda'nın LaLiga'nın 11. haftasındaki mücadelede forma giyebileceğini duyurdu.
LaLiga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing Santander ile karşılaşacak Real Madrid'de gözler Arda Güler'in sağlık durumuna çevrilmişti.
Hafta içinde gerçekleştirilen iki antrenmanı kaçıran milli futbolcunun, sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak konusu olmuştu.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre Arda Güler, yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle takımla yapılan iki çalışmaya katılamadı.
İKİ ANTRENMANI KAÇIRMIŞTI! SON DURUMU BELLİ OLDU
Milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren gelişmenin ardından Real Madrid cephesine sevindirici haber geldi.
Arda Güler'in cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.
İspanyol basını, genç yıldızın Racing Santander karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğunu aktardı.
ARDA GÜLER'DEN 12 MAÇTA 8 GOLE KATKI!
Real Madrid formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen Arda Güler, çıktığı 12 resmi karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Milli futbolcu, attığı 3 golün 2'sini LaLiga'da, 1'ini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere gönderdi.
Toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayan genç yıldız, Real Madrid'in hücum hattındaki etkili isimleri arasında yer aldı.